Глава НСЖУ на Международном конгрессе заявил о давлении на журналистов

Председатель Национального союза журналистов Украины Игорь ЛУБЧЕНКО призвал делегатов конгресса Международной федерации журналистов обратиться к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ПАН Ги Муну с просьбой провести специальную сессию по проблемам утверждения свободы слова в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ЛУБЧЕНКО заявил сегодня в своем выступлении на конгрессе Международной федерации журналистов, который проходит в городе Кадис (Испания).

И.ЛУБЧЕНКО также предложил свое виденье будущего МФЖ. «Международная федерация журналистов должна быть генератором идей дальнейшего развития информационной сферы, выступить заказчиком научных разработок будущего нашей сферы, подчинить этой перспективе систему обучения руководителей массовой информации и журналистов», - сказал он.

Председатель НСЖУ в своей речи также поднял тему профессиональной подготовки журналистов в Украине. «Мы готовы поднять вопрос о лишении лицензий на подготовку медиа-специалистов тех учебных заведений, которые не будут давать студентам знания и навыки с опережением времени», - сказал он.

И.ЛУБЧЕНКО также выразил обеспокоенность по поводу создания и развития в Украине общественного вещания. «Сегодня несколько уменьшился энтузиазм патриотов этого дела. Их очень обеспокоила ситуация с общественным вещанием в Польше, которое понесло убытки в миллионы долларов. Не случится ли такого в Украине? Как избежать финансового краха? – вот вопрос», – сказал председатель НСЖУ.

Он также отметил, что в Украине наблюдается давление чиновников на работников СМИ. «Украинские реалии таковы, что каждый самый мелкий чиновник, заняв должность, считает, что отныне он самый умный и лучший на этом посту, а журналистика и создана для того, чтобы показывать его ежедневно «белым и пушистым», – сказал И.ЛУБЧЕНКО.

Председатель Национального союза журналистов Украины также выразил обеспокоенность по поводу критической ситуации со свободой слова в мире. «Международные правозащитные организации в последнее время фиксируют падение уровня свободы слова в мире, Европейский суд по правам человека стал меньше защищать права журналистов на свободу высказывания. Британские суды создали своеобразную европейскую площадку для ущемления прав журналистов», - сказал он.

«Мы не хотим быть наймитами и пропагандистами. Для нас свобода слова - не пустые звуки, а фундамент профессии. Именно поэтому мы заявляем о категорическом несогласии с давлением на свободу слова», – заявил И.ЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в городе Кадис (Испания) начал работу мировой конгресс Международной федерации журналистов. В мероприятии принимают участие 270 делегатов из более чем 100 стран.

Конгресс продлится до 28 мая.