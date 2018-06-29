Слоны власти, призраки оппозиции и ожидания экспертов

Проблема отсутствия всяческих планов прослеживается в неуклюжих мероприятиях, названных попыткой введения «цензуры», и, особенно, в газотранспортных страданиях…

Это один из самых древних фольклорных сюжетов, рудиментарно сохранившийся до наших дней в детских анекдотах и во французских комедиях про высокого блондина. Герой – какой-нибудь Емеля, Пьер или Ван Сань – неведомо для себя попадает в сложную систему тестирования, специально подготовленную местными мудрецами. И хотя поступки героя подчеркнуто, вызывающе алогичны и нелепы, мудрые наблюдатели находят для каждой очередной совершенной им глупости необычайно глубокое, а иногда даже остроумное истолкование.

Герой вытирает кисть – разумеется, о холст, который по невежеству считает и без того уже «запачканным», и тем самым завершает невиданной красоты иероглиф (в китайской версии). Или поскользнувшись, как герой Пьера Ришара, на очередной банановой кожуре, спасается от неминуемой гибели и тем самым «раскрывает» свою суперагентскую спецподготовку. И т.д., и т.п. Т.е., на самом деле ничего подобного нет и близко – ни спецподготовки, ни владения кистью или хотя бы умения читать и писать. Всё это существует лишь в воображении наблюдателей и усугубляется спецификой «экспертных» ожиданий.

В сказках, комедиях и анекдотах такое несоответствие между картиной, воочию наблюдаемой читателем (зрителем, слушателем) и тем, как её на все лады истолковывает «консилиум мудрецов», даёт гарантированный комический эффект. Перенесённый в реалии отечественной политики этот сюжетный ход быстро перестаёт быть смешным. Особенно если повторяется слишком часто. Особенно если становится доминирующим. Как сейчас.

ПР: «слони» не винні

Действия новой власти можно оценивать по-разному. От умеренно позитивного: «выполняют предвыборные обещания» – до радикально негативного: «предают государственные интересы» и «торгуют независимостью». Вот только одна из самых распространённых (точнее, самых распространяемых) интерпретаций не имеет отношения к нашей действительности. А именно – представление о том, что власть реализует некий «Коварный План» по созданию на территории Украины «путинского режима», введению цензуры и вообще беспощадному искоренению свободы слова. Вот эта интерпретация свидетельствует лишь о заранее заданных ошибочных установках.

Все действия власти (по крайней мере, пока) – остаются суммой ситуативных, часто реактивных действий в не контролируемых или мало контролируемых обстоятельствах. Отчасти иллюзия «единого плана» создаётся сходством реакций представителей власти, однако слоны в посудной лавке ведут себя приблизительно одинаково вовсе не потому, что у них «коварно запланировано» перебить всю посуду в окрестностях.

Разумеется, для перебитой посуды и для разрушенных лавок отсутствие умысла в слоновьих телодвижениях непринципиально, но оно имеет значение в той мере, в которой мы стремимся к адекватному пониманию происходящего. Сходство реакций обуславливается, с одной стороны, сходством обстоятельств. С другой – идентичностью поведенческих стереотипов наших политиков как класса (хватательный рефлекс и т.п.). На что, в свою очередь, дополнительно накладывается ещё и подобие методов и представлений, сформировавшихся в ПР.

Впрочем, и тут речь идёт не столько о «единстве исторической судьбы», сколько о подобии, определяемом формальными, преимущественно бытовыми обстоятельствами – прежде всего, многолетним отлучением от власти, воспринимавшемся как вопиющая несправедливость. «Несправедливость» теперь прекратилась и наступила, соответственно, «справедливость» – которую представители новой власти и реализуют в меру своих представлений и возможностей. Как в классической арии из «Князя Игоря»:

Только б мне дождаться чести,

На Путивле князем сести,

Я б не стал тужить,

Я бы знал, как жить…

…Кабы мне да эту долю,

Понатешился б я вволю,

Я б не стал зевать,

Знал б, с чего начать.

Я б им княжество управил,

Я б казны им поубавил,

Пожил бы я всласть,

Ведь на то и власть…

И т.д., включая «к ночи в терем бы сгоняли красных девок всех ко мне» и «всем чинил бы я расправу, как пришлось бы мне по нраву». Однако готовность и даже рвение в реализации давно вызревших мечтаний вовсе не означает осознанного планирования.

Проблема – не в «Коварном Плане». Проблема – в отсутствии планов как таковых. Если, конечно, речь идёт не о «понтах» или самообольщении, а об адекватных оценках и соответствующей росписи действий – системных, реальных и практически выполнимых.

Это очень наглядно прослеживается в самых резонансных событиях последних недель: в неуклюжих мероприятиях, заклейменных, как попытка введения «цензуры», и, особенно, в газотранспортных страданиях.

Планирование, которое строится на том, что «прогибы», уступки и заискивающие комплименты московским дуумвирам убедят их (хотя бы!) свернуть «Южный поток» – означает отсутствие плана. И свидетельствует о полном непонимании ситуации.

«Южный поток», может быть, будет построен, может быть – нет. Но, в любом случае, это произойдёт или нет – вне зависимости от наших уступок – политических, идеологических или даже экономических. В длинном списке факторов, влияющих на реализацию этого проекта, действия украинской стороны значатся на самом последнем месте. Если они там вообще значатся, что тоже не факт. Поскольку суть «потоков» в том и заключается, чтобы свести к минимуму влияние на российско-европейские газовые гешефты транзитных стран, и, прежде всего, именно Киева – как подчёркивал эмоциональный итальянский премьер Сильвио Берлускони.

Украинская цензура – бессмысленная и беспощадная

Борьба с цензурой – стала «фишкой» нынешнего сезона. И в особенности отличает эту модную тему полная путаница в терминах. Об объективно неизбежном ужесточении редакционной политики медиа-холдингов автор этих строк писал ещё в марте: «Теперь условия изменились. Появилась определенность власти на достаточно долгий срок. А почти все владельцы каналов, газет и сайтов свой медиа-бизнес (который, за исключением каналов, чаще всего и бизнесом-то, собственно, не является) совмещают с владением или управлением многочисленными "заводами и пароходами". Поэтому с установившейся властью они, так или иначе, вынуждены считаться. Далеко не всегда и не во всём это будет означать непременный "прогиб". Но, безусловно, это будет означать куда более взвешенное и осторожное позиционирование в политическом пространстве».

Нежелание владельцев медиа-империй на ровном месте «подставляться» во имя свободы творческой самореализации пусть даже самых талантливых своих сотрудников, – вполне понятно. Относиться к этому можно по-разному, но обзывать «цензурой» не вполне корректно. Никто не отнимает у названных самых талантливых сотрудников права – во-первых, жестоко отмстить обидчикам, покинув ущемившие их свободу редакции (лишить их своего таланта и тем самым, надо полагать, обрушить их рейтинги). Во-вторых – предложить свой талант более достойным медиа-структурам. И, наконец, в-третьих – создать собственные медиа или, например, завести блог в ЖЖ.

Цензура – в безжалостном традиционном понимании термина – вообще не имеет шансов победить в стране, где существует свободный Интернет. Свидетельством чему – миллионы просмотров ролика с венком Виктора Януковича.

Но, опять же, неуклюжие попытки власти воспрепятствовать обнародованию этих кадров тоже не вполне подпадают под определение политического цензурирования. Хотя бы потому, что сами скандальные кадры ничего не говорят персонально о Януковиче. Это как раз тот случай, когда «на его месте мог бы быть каждый». И каждый постарался бы не выставлять себя на всенародное посмешище. Способы, которыми администрация пыталась «не выставлять», в конечном счёте, лишь добавили общего веселья. Но о посуде и слонах мы уже говорили, и, кроме того, в таких делах раз на раз не приходится. Бывает, получается деликатно и тихо – как с так и не ставшим достоянием широкой общественности падением Юлии Тимошенко (в буквально смысле) на стадионе в Луганске. А бывает, что деликатно и тихо не получается. Как с её же легендарным «Пропало всё!», до рекордных просмотров которого ролику про «венок» ещё расти и расти.

БЮТ: призрак оппозиции

Тут автор вынужден покаяться и признаться – я был не прав и серьёзно ошибся во время избирательной кампании. Будучи убеждён (и убеждён до сих пор) в том, что цели, средства и методы ПР и БЮТ в принципиальных вопросах абсолютно тождественны, я делал одно важное исключение. А именно: считая очевидным, что в случае поражения Виктора Януковича на президентских выборах, ПР не только не справится с ролью оппозиции, но даже и пытаться не будет, я был совершенно уверен в том, что БЮТ в случае поражения Юлии Тимошенко сумеет стать основой серьёзного и влиятельного оппозиционного альянса.

Казалось бы, для такого вывода были все основания и, прежде всего, славное оппозиционное прошлое Тимошенко в 2001–2004, да и в 2006–2007 гг. Но я ошибался.

Ни планов, ни понимания нет и у оппозиции. Есть лишь «хотюнчик» Юлии Владимировны «вернуть всё назад» (всё-таки все они – «дети Кучмы»). Как следствие: главный оппозиционный политик Тимошенко и главная оппозиционная сила БЮТ «подставляются» на каждом шагу.

Начиная с мелочей, вроде упорного именования В.Ф.Януковича «Витей три процента», при полном непонимании того, что в практическом плане это означает подготовку общества к появлению куда более обидного прозвища – «Юля минус три процента». Аналогично и с активным участием БЮТ в кампании по борьбе с «цензурой» – что не только существенно сдемпфировало выступление протестовавших журналистов, но также спровоцировало вал воспоминаний о методах, применявшихся на этой ниве самим Блоком Тимошенко – причём, когда леди Ю ещё даже не стала президентом. Что подтвердило, в частности, тезис о сходстве БЮТ и ПР.

Впрочем, всё это мелочи на общем фоне послевыборной деятельности БЮТ, сводящейся к непрекращающейся истерии, поиску виноватых (в провале) и переругиванию с «врагами», не желающими немедленно и безоговорочно присоединиться к выдыхающейся кампании по возвращению Тимошенко к власти. Такой modus operandi делает до невозможности затруднительной консолидацию оппозиционных сил. Уж на что, казалось бы, нечего терять Анатолию Гриценко с его 1,2% – но даже и он предпочел пока постоять в сторонке.

Было бы несправедливым обвинять в складывающихся обстоятельствах один лишь БЮТ. Проблема двуедина, и первая её часть – специфика «экспертного» восприятия. Отечественный политикум находится в состоянии, лучше всего описываемом в стихотворении Кавафиса «Ожидая варваров»:

– Отчего народ в перепуге?

– Идут варвары, скоро будут здесь.

– Отчего сенаторы не у дел?

– Идут варвары, их и будет власть.

– Отчего император застыл на троне?

– Идут варвары, он воздаст им честь.

– Отчего вся знать в золоте и каменьях?

– Идут варвары, они любят блеск.

– Отчего ораторы онемели?

– Идут варвары, они не любят слов.

– Отчего не работают водопроводы?

– Идут варвары, спрашивайте их.

– Отчего все кричат и разбегаются?

– Весть с границы: варвары не пришли,

Варваров вовсе и не было.

Что теперь будет?

С варварами была хоть какая-то ясность.

(Экспериментальный перевод Михаила Гаспарова)

Вторая часть этой же проблемы – методологическая. Дело в том, что задачей оппозиции является следующее: организация действенного контроля над властью; создание постоянного бдительного давления, принуждающего власть умерять свои аппетиты и как-то держаться в рамках приличий; наконец, разработка и предложение реально альтернативных проектов и т.п. Именно это является настоящими задачей оппозиции. А вовсе не непременное (любой ценой, пусть даже через «чем хуже – тем лучше») возвращение к власти персонально Ю.В.Тимошенко. И эти задачи – разные. Не обязательно несовместимые (время покажет) но – разные.

* * *

Наш «политикум» настолько привык жить в виртуальных мирах, что скучный расчет причин и следствий давно воспринимается, как что-то ирреальное, а то и еретическое. И напрасно. Политология это ведь не только модное средство для «разводки лохов» на терминологию и «умняк», но ещё и строгая вполне научная дисциплина, базирующаяся на скрупулёзном исследовании прецедентов в накопившемся за три тысячелетия массиве историко-политической информации.

Если манкировать ею с нынешним упорством, то все наши экспертные оценки так и останутся трактовками изысканных «иероглифов», оставшихся на холсте после вытирания кисти. А ещё можно гадать по внутренностям жертвенных животных.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН