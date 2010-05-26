Литвин знает, что Янукович готовит послание к народу

На следующей неделе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступит с посланием к народу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время встречи с председателями районных государственных администраций. (По информации источников УНИАН, глава государства выступит с посланием в четверг, 3 июня).

По мнению председателя парламента, следует ожидать, что «услышим и увидим тот план строительства Украины, который нам очень нужен».

По словам В.ЛИТВИНА, он обеспокоен, «чтобы в очередной раз политика не начала доминировать над экономикой». «Я имею в виду, в первую очередь, политические кампании, в первую очередь, выборы и все такое, потому что это будет означать одно - что с экономикой не выходит, и мы пытаемся компенсировать это политической сферой», - заметил спикер.