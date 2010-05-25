Янукович подтянет во Львов Черновецкого и Добкина

27 мая Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет во Львове заседание Совета регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, в заседании Совета регионов ожидается участие председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА и членов Кабинета министров.

«Обсудить проблемы инвестиционного климата в Украине приедут главы практически всех областных администраций, в частности, Михаил ДОБКИН (председатель Харьковской ОГА – УНИАН) и председатель Совета министров АР Крым Василий ДЖАРТЫ, также мэры городов, среди них Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Председатель Львовской областной администрации Василий ГОРБАЛЬ также пригласил на заседание Совета во Львов влиятельных украинских инвесторов», - сообщает пресс-служба ОГА.

Во время заседания Совета регионов «В.ГОРБАЛЬ подпишет соглашения о сотрудничестве с Кабинетом министров Украины, Министерством ЖКХ и Харьковской областью», говорится в сообщении.

*** Совет регионов образован указом Президента от 9 апреля 2010 года как совещательный орган при Президенте Украины. Он занимается вопросами сбалансированного социально-экономического развития регионов и проблемами улучшения инвестиционной привлекательности, а также активно будет работать над административно-территориальной реформой.