Азарову рекомендуют отдать ГТС в СП Газпрома и Нафтогаза

В Национальной академии наук Украины считают, что создание НАК «Нафтогаз Украины» и ЗАО «Газпромом» отдельного хозяйствующего субъекта для осуществления транзита газа потребителям Европы обеспечит гарантированную перспективу полноценного использования украинской газотранспортной системы в будущем.

Об этом говорится в переданных агентству УНИАН аналитических материалах, подготовленных для правительства Советом по изучению продуктивных сил (СИПС) НАНУ.

В документе отмечается, что развитие газотранспортной системы РФ с целью наращивания транспортировки природного газа в Западную Европу, в частности, строительство газопроводов «Северный» и «Южный», потоков с производительностью около 120 млрд. куб. м в год в обход территории Украины, создает угрозы для эффективного использования украинской ГТС как важного фактора стабильного обеспечения природным газом. «На наш взгляд, ситуацию можно стабилизировать в случае создания на паритетной основе совместимого хозяйствующего субъекта с делегированием ему функций НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» по использованию ГТС для транзита российского природного газа через территорию Украины», - говорится в документе.

Такой шаг, по мнению ученых, позволит заинтересовать потенциального поставщика природного газа в поддержке потенциала ГТС, а Украине даст возможность обеспечить стабильную загрузку газотранспортной системы с учетом нормативно-правовых положений ГТС Украины.

«Актуальность решения стратегических вопросов использования транзитного потенциала ГТС объясняется осуществляемыми РФ и ЕС мероприятиями по стабилизации собственного энергообеспечения на основе строительства газопроводов в обход Украины: «Южный поток» и «Nabucco» общей пропускной способностью возле 94 млрд. куб. м в год. Когда к этому добавить газопровод «Северный поток», проектная мощность которого составляет 55 млрд. куб. м, то в итоге транспортировки природного газа в обход Украины будет составлять почти 150 млрд. куб. м, тогда как минимальный за последние годы объем транспортировки природного газа через Украину в 2009 году составил 95,8 млрд. куб. м. То есть, в случае, когда планы реализации этих проектов в ближайшие годы (2012–2015 гг.) осуществятся, то ГТС Украины фактически теряет весь транзит природного газа, а с ним и те средства, которые получала страна за счет услуг за транзит российского газа. Стоимость этих услуг составляет около $2,5 млрд. ежегодно. Сохранение этих тенденций приведет к потере Украиной ее роли как одного из основных транзитеров природного газа в Европу. При этом следует иметь в виду, что РФ владеет около 33% мировых запасов природного газа и еще долго будет оставаться одной из основных его экспортеров в Западную Европу», - говориться в аналитических материалах СИПС НАНУ.

Вместе с этим, отмечается, что снижение цены на природный газ в результате Харьковских договоренностей 2010 года будет способствовать оживлению производства в секторах экономики Украины, в которых он используется в качестве сырья, а в тепловой энергетике позволит не повышать тарифы на услуги ЖКХ.