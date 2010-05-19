"Наша Украина" беспокоится из-за российских спутников

Пресс-секретарь экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА заявляет, что безоглядное расширение использования российских спутников для вещания украинских каналов может позволить российской стороне оказывать влияние на украинское информационное пространство.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Нашей Украины" со ссылкой на И.ВАННИКОВУ.

"Действия российской власти убедительно свидетельствуют: для нее нет сугубо технических вопросов. Любые существующие возможности или зависимости других используются в нужный момент как инструменты обеспечения российских интересов", - сказала И.ВАННИКОВА.

По ее словам, политическое использование Российской Федерацией условий поставок газа также долгое время считалось маловероятным – пока реалии не перечеркнули благодушных надежд.

"Ориентация на использование только российских спутников для вещания украинских каналов может привести к ситуации, когда в критический момент по какой-то "технической причине" голос Украины не будет услышан миром. Вместо этого будет звучать российская точка зрения", - предостерегла И.ВАННИКОВА.

Представитель В.ЮЩЕНКО отметила, что в 2004 году именно возможность независимого вещания позволила гражданам Украины и мировому сообществу узнать правду о Помаранчевой революции – вопреки попыткам российской стороны замолчать массовый протест украинцев против произвола и фальсификаций.

"Идя на договоренности с другими странами в настолько чувствительных для национальной безопасности сферах как информационная, власть обязана учитывать все возможные угрозы и не допускать создания новых рычагов недружелюбного влияния на Украину", - отметила И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил 5 марта на встрече с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, что рассматривает возможность выхода «1-2 украинских телеканалов» в российское информационное пространство через спутниковую платформу «НТВ +».

Украинские организации России обратились к Президенту России рассмотреть возможность увеличения количества украинских телеканалов в РФ. Кроме того, организации попросили Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА способствовать созданию специального музыкального телеканала украинской музыки для вещания на заграницу. Такую идею поддержал министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК. Он считает, что в 2010 году из-за экономических трудностей этот вопрос может быть решен лишь за счет негосударственных средств.