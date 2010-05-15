Тимошенко говорит, то против нее возобновили сфабрикованное дело

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что возобновленное против нее уголовное дело по заявлению ее помощника Владимира БОРОВКО по факту организации покушения на дачу взяток судьям Верховного суда Украины в 2004 году было сфабриковано Службой безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила накануне в эфире телеканала "Украина".

"Он (В.БОРОВКО) и помощником моим был устроен без моего ведома по поддельным документам. Тогда еще в Службе безопасности Украины этим занимался персонально господин САЦЮК (бывший первый заместитель председателя СБУ Владимир САЦЮК – УНИАН). Устроили все так, чтобы можно было сфабриковать это дело, но оно развалилось, даже не дойдя до суда", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, Генеральная прокуратура "сама со стыдом закрыла это дело", а в постановлении о закрытии было четко написано об отсутствии какого-либо состава преступления. "Когда БОРОВКО начали спрашивать, он сказал, что не помнит, "сколько она мне денег давала". Потом он сказал, что не помнит, каким судьям это нужно передать. Потом он сказал, что это пошло на аптеки для развития его бизнеса… А затем он просто исчез и его никто не смог найти даже для того, чтобы допросить. Сама Генеральная прокуратура закрыла дело, понимая, что оно не имеет никакой перспективы", - подчеркнула лидер БЮТ.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что дело было закрыто до того, как она возглавила правительство. "Генеральная прокуратура закрыла это дело до того, как я стала премьер-министром", - отметила она.

В то же время, по ее словам, Верховный суд в 2004 году обязал возбудить уголовное дело против В.БОРОВКО. "Есть решение Верховного суда, которое обязывает Генеральную прокуратуру открыть уголовное дело против БОРОВКО за заведомо нечестную и искаженную информацию", - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Ю.ТИМОШЕНКО вручили копии постановлений о возбуждении против нее уголовного дела об организации покушения на дачу взяток судьям Верховного суда Украины. Уголовное дело было возбуждено в мае 2004 года и закрыто в январе 2005 года.