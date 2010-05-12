Украинской оппозиции в Еврокомиссии намекнули, что сама виновата

Сегодня представители оппозиции заявляют об ограничении доступа к средствам массовой информации, потому что за период своего пребывания у власти они не выполнили обязательства Украины перед Советом Европы и не создали систему общественного вещания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Представительства Европейской Комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы начинаем получать информацию, что ситуация со свободой слова в Украине вроде бы ухудшается, но пока не имеем конкретных фактов для анализа и выводов», - сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА, комментируя заявления журналистов о попытках притеснения свободы слова в Украине.

В то же время он подчеркнул, что самым главным фактором, который не способствует развитию в Украине независимых СМИ, является то, что владельцами СМИ являются большие финансово-промышленные группы.

«Жаль, но за последние 5 лет в Украине не было выполнено взятого перед Советом Европы обязательство по созданию и развитию в государстве системы общественного вещания. Здесь не произошло никаких сдвигов», - отметил глава Представительства ЕК в Украине.

При его словам, «сегодня мы слышим о том, что представители предыдущей власти не получают доступа к СМИ». «И это еще один фактор для того, чтобы пожалеть, что не было создано общественное вещание в Украине, которое бы помогло обеспечить справедливый доступ к СМИ», - резюмировал Ж.ТЕЙШЕЙРА.