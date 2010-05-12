Губернатор разошелся: памятник Сталину и здание обкома КПУ - незаконные

Голова Запорожской облгосадминистрации Борис ПЕТРОВ утверждает, что памятник Иосифу Сталину в Запорожье установлен с нарушением требований законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ПЕТРОВ заявил сегодня на пресс-конференции.

В связи с этим Б.ПЕТРОВ, по его словам, обратился к мэру Запорожья Евгению КАРТАШОВУ с запросом данных о документах и решениях, позволивших установить бюст И.Сталину у здания обкома КПУ в Запорожье. Также губернатор обратился в прокуратуру Запорожской области с просьбой дать правовую оценку действиям коммунистов.

"Я направил обращение к мэру с требованием дать исчерпывающую информацию о том, на основании каких документов и решений это сделано. Как вы знаете, никаких документов и решений нет. Я считаю, что городской голова самоустранился. Также я обратился к прокурору - дать правовую оценку действиям коммунистов", - заявил Б.ПЕТРОВ.

Он отметил, что не только памятник И.Сталину установлен в городе незаконно, но и строительство самого здания обкома КПУ, которое, согласно документам должно было быть двухэтажным, а де-факто построено трехэтажным.

Как сообщал УНИАН, 5 мая в Запорожье был открыт первый за время независимости Украины памятник И.Сталину.

Трехметровый силуминовый памятник, представляющий собой полуфигуру И.Сталина в военной форме со Звездой Героя, открыли у здания Запорожского обкома КПУ в Жовтневом районе Запорожья под гимн СССР в присутствии около 1000 представителей КПУ и сторонников коммунистической идеологии.

По данным КПУ, решение установить памятник И.Сталину было принято Запорожским обкомом КПУ в начале 2010 г. по просьбе ветеранов войны.