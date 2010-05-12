Юридическая фирма „Салком” представит книгу „Конституционные акты ЕС”

15 мая 2010 года, в День Европы, в 14:00 в Киеве состоится презентация книги „Конституционные акты Европейского Союза”, выданной юридической фирмой „Салком”.

Книга содержит уникальный украинский перевод основных конституционных документов Европейского Союза.

К участию приглашены посольства, консульские учреждения, торговые миссии европейских государств и представители общественности.

Презентация состоится в помещении юридической фирмы „Салком” по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 12 (6-й этаж).

За детальной информацией и относительно участия просим обращаться к Светлане Тименко по тел.: 537-39-41.