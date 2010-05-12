Юридическая фирма „Салком” представит книгу „Конституционные акты ЕС”
10:43, 12 мая 2010Политика
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15 мая 2010 года, в День Европы, в 14:00 в Киеве состоится презентация книги „Конституционные акты Европейского Союза”, выданной юридической фирмой „Салком”.
Книга содержит уникальный украинский перевод основных конституционных документов Европейского Союза.
К участию приглашены посольства, консульские учреждения, торговые миссии европейских государств и представители общественности.
Презентация состоится в помещении юридической фирмы „Салком” по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 12 (6-й этаж).
За детальной информацией и относительно участия просим обращаться к Светлане Тименко по тел.: 537-39-41.
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