Томенко: на заявление Джарты должен отреагировать, как минимум Янукович

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, и правоохранительные органы должны адекватно отреагировать на заявления главы правительства Крыма Василия ДЖАРТЫ о том, что Севастополь не является украинским городом.

Об этом Н.ТОМЕНКО сказал сегодня корреспонденту УНИАН.

"На заявление должны сразу реагировать, как минимум, Президент Украины, который рекомендовал назначить ДЖАРТЫ руководителем правительства Крыма, а, как максимум, - правоохранительные органы", - подчеркнул он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что подобные заявления являются прямым нарушением ст. 2 Конституции Украины, которая предусматривает, что "территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной".

Вице-спикер подчеркнул, что согласно ст. 17 Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности Украины является важнейшей функцией государства и делом всего украинского народа.

"Если допустить, что чиновник делал такое заявление, исходя из того, что в Севастополе говорят на русском языке, или что он связан с российской историей, то тогда я не удивлюсь, что в ближайшее время кто-либо из нынешних власть предержащих заявит, что Макеевка или Донецк также российские города", - сказал он.

Именно поэтому, по мнению Н.ТОМЕНКО, Президент должен немедленно отреагировать на такие антиконституционные заявления и заставить чиновников реализовывать полномочия, которые на них возложены, а не "заигрывать перед Россией и играть в политические игры".

Как сообщалось, председатель Совета министров АР Крым В.ДЖАРТЫ заявил, что не считает Севастополь украинским городом. "Согласитесь, нельзя сказать, что Севастополь - это украинский город. Его испокон веков называли российским городом, городом российской славы. И мы должны гордиться, что там находится российский Черноморский флот», - сказал В.ДЖАРТЫ.