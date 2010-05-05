Вторая мировая или Великая Отечественная?

65-ю годовщину Победы нужно использовать героизации всех участников войны, а не героизации Сталина и Советского Союза, заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, выступая на заседании Президиума НАН Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он сказал: «Очень важно, чтобы власть, медиа и общество услышали и должным образом оценили героизм тех людей, которые защищали свои семьи, свою малую родину, и рассказали не только об их боевом пути, но и о том, что они сделали в послевоенный период, об их вкладе в формирование нынешней Украины».

«Вместо этого, - отметил вице-спикер, - власть и СМИ взяли на вооружение другой подход: героизация деятельности Коммунистической партии Советского Союза, в целом, и Иосифа Сталина, в частности». Он также подчеркнул, что «эта пропагандистская кампания, которая проходит в Украине, временами кажется даже более патриотичной, чем пропаганда в российских СМИ».

Говоря о дискуссии в восприятии того, что происходило в Украине в тот непростой период, Н.ТОМЕНКО отметил, что необходимо выйти за пределы дискуссии о том, была ли это для Украины Вторая мировая война или Великая Отечественная. Вице-спикер отметил, что в силу разных обстоятельств для Украины это была и Вторая мировая война, и Великая Отечественная.

«Проблема оценки войны в целом в том, что у украинцев, которые проживали в разных регионах страны, были разные исторические предпосылки собственного выбора участия в войне. У каждого была своя мотивация, своя позиция и своя правда, но главное, что каждый защищал, прежде всего, свою семью и свою малую родину», - сказал он.

«К сожалению, для украинского народа, который тогда не имел собственного государства, нет единственно правильной правды и единственно правильной оценки событий того времени. Сегодня нам нужно понять, что каждый имеет право на свою правду, и все эти правды нужно услышать и найти взаимопонимание между ними», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.