В Украине появилась еще одна партия - 177-я

Министерство юстиции зарегистрировало новую политическую партию – «Твоя Украина».

Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Согласно информации, предоставленной Минюсту, решение о создании организации было принято учредительным партийным съездом 5 декабря 2009 года. Председателем партии избран частный предприниматель из Донецка Дмитрий МИРОНОВИЧ (1982 г.р.).

Партия стала 177-й партийной организацией, зарегистрированной в Украине.

*** Согласно Закону «О политических партиях в Украине», деятельность партии может осуществляться лишь после ее регистрации. Регистрацию политических партий проводит Министерство юстиции Украины после проверки представленных материалов.

Политическая партия является добровольным объединением граждан - сторонников определенной общенациональной программы общественного развития. Партии способствуют формированию и выражению политической воли граждан, принимают участие в выборах и других политических мероприятиях.