В ВР подсчитали убытки от «яично-дымового шоу»

По предварительным расчетам, 27 апреля во время беспорядков в сессионном зале парламента был нанесен ущерб на сумму более 100 тыс. грн.

Об этом председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявил в интервью “Интермедиа консалтингу”.

В.ЛИТВИН отметил, что комиссия, оценивающая в том числе и убытки, еще работает.

“По предварительным подсчетам, это не менее 100 тысяч гривен. Но я уверен, что сумма может оказаться больше, потому что подсчитали только материальный ущерб, который был нанесен техническому оборудованию, а то, во сколько обойдется ремонт покрытия, мебели, то на сегодняшний день это еще неизвестно”, - подчеркнул спикер.

Он допустил, что были выведены из строя от 50 до 70 рабочих мест депутатов.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля во ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер В.ЛИТВИН, бросали яйца.