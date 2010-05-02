Тимошенко для Януковича пояснила, что 228 - меньше, чем 236

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО называет "ширмой" все заявления, что соглашения о продлении пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины не было бы, если бы она в 2009 году подписала “нормальные” газовые соглашения с Россией.

В интервью “5 каналу” она сказала: "Я думаю, что каждый человек, имеющий интеллект, хорошо понимает, что это только прикрытие".

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, согласно подписанному ею договору, со всеми компенсаторами цена на газ в 2009 году составляла 228 долларов за тысячу кубометров.

"Сегодня у ЯНУКОВИЧА со сдачей национальных интересов - 236 долларов за тысячу кубометров. Я думаю, что даже дети, которые только начинают учиться в школе, знают, что 228 меньше, чем 236", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что критика в ее адрес и в адрес соглашения, подписанного ею, является только "ширмой для всех программ, разрушающих независимость нашего государства".

"Я убеждена, что в Украине разворачиваются не случайные договоры, а программа, которая хорошо продумана, предварительно договорена, и она сегодня воплощается в жизнь", - добавила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что российская сторона все время, даже при ее премьерстве, поднимала вопрос о ЧФ РФ и других сферах, которыми можно было бы совместно руководить. "Эти вопросы постоянно поднимались российской стороной, но, как вы знаете, я как премьер-министр ни одного документа не подписала, даже в таких тяжелых условиях, каким был газовый кризис в начале 2009 года", - сказала она.

Лидер БЮТ отметила, что все эти соглашения сразу должны быть денонсированы, как только в Верховную Раду придет большинство, работающее для Украины.