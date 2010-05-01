Симоненко собирается «жестко контролировать власть»

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО призывает трудящихся объединиться для контроля над выполнением обещаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер КПУ заявил сегодня в Киеве, выступая на первомайском митинге на Майдане Незалежности.

«Мы до этого 1 Мая сами себе сделали подарок и отстранили оранжевых безумцев… И народ Украины будет жить по тем законам, какие мы с вами сами назначаем. Но победа над оранжевыми олигархами еще не означает, что народ сразу стал жить лучше. Следующий год нам нужно посвятить тому, чтобы, победив оранжевых, объединиться и жестко контролировать власть… Оказывать давление на власть в тех частях, чтобы она была последовательной», - сказал П.СИМОНЕНКО, отметив, что власть «должна действительно служить народу, а не олигархам и их прихвостням».

По словам лидера КПУ, следующий год (имеется в виду от этого 1 мая до следующего) должен быть годом «возвращение правды о нашей истории и нашей победе».

В то же время, в контексте этого, П.СИМОНЕНКО призвал всех не дать “никому” возможности переписывать, как вздумается, «нашу историю»

Также лидер КПУ призвал трудящихся объединиться для того, чтобы трудовые коллективы получили возможность усилить влияние на работодателей и контроль над ними.