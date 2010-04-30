Бандера и Шухевич стали почетными гражданами Тернополя

Тернопольский городской совет присвоил звания «Почетный гражданин города Тернополя» лидеру ОУН Степану Бандере и главнокомандующему УПА Роману Шухевичу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня на сессии городского совета.

Инициировала данный вопрос фракция «Наша Украина». За проект решения депутаты проголосовали единогласно.

В решении указано, что «Степану Бандере – Герою Украины, проводнику ОУН и Роману Шухевичу – Герою Украины, главнокомандующему УПА, генерал-хорунжему звания «Почетный гражданин города Тернополя» присваиваются за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, героизм и самопожертвование в борьбе за независимость Украинского государства».