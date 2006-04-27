Фракция БЮТ раскололась

На втором пленарном заседании первой сессии Закарпатского областного совета V созыва, который проходит в Ужгороде, объявлено о разделе зарегистрированной на предыдущем заседании фракции Блока Юлии Тимошенко в составе 25 депутатов на две фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, отныне в Закарпатском облсовете будут работать две отдельные фракции – фракция Блока Юлии Тимошенко в составе 12 депутатов под руководством Андрея СЕРБАЙЛО и фракция "Батьківщина" под руководством Михаила ПОПОВИЧА.

В состав последней фракции могут войти 13 депутатов, избранных в облсовет по списку БЮТ. Однако точное количество депутатов фракции „Батькивщина” на заседании не объявлялось.

На выборах в облсовет БЮТ получил 25 мандатов.

Соответствующие заявления на заседании сессии зачитал председатель облсовета Михаил КИЧКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Закарпатском облсовете была создана коалиция, в которую вошли НСНУ, СПУ, БЮТ, Партия регионов, КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья) и Демократическая партия венгров Украины. В оппозиции оказались Народный блок Литвина (теперь "Народная фракция") и часть БЮТ. Всего в облсовете 90 депутатов.