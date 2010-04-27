Янукович заявил в Страсбурге, что Голодомор нельзя признавать геноцидом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Голодомор нельзя признавать геноцидом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, отвечая на вопрос депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

“Это были последствия сталинского тоталитарного режима, отношения к людям”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

“Но признавать Голодомор как факт геноцида относительно того или другого народа, мы считаем, будет неправильно, несправедливо. Это была трагедия, общая трагедия государств, которые входили в СССР”, - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что голод был не только в Украине, но и в России, Беларуси, Казахстане.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля ПАСЕ будет рассматривать проект доклада по Голодомору, подготовленный нынешним Президентом ПАСЕ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ. В этом докладе планируется признать большой голод на территории России, Беларуси, Казахстана и Украины как преступление сталинского режима, а также признать заслуги Украины в сохранении памяти жертв Голодомора. Этот вариант доклада полностью устраивает российскую сторону, которая уже заявляла, что не будет выступать против этого документа.