Чорновил: неуважение к украинскому языку создаёт проблемы Партии регионов

Депутат фракции Партии регионов Тарас Чорновил резко раскритиковал высказывания секретаря Донецкого горсовета Николая Левченко об украинском языке, сообщает “Газета по-українськи”. (Речь идет о заявлении, что украинский язык только язык фольклора и анекдотов, непригодный для науки и других сфер современной жизни, и что в будущем в Украине будет один государственный язык - русский).

- Считаю, что это пещерный шовинизм, это элементарное тупое хамство. В нескольких областях, где победила наша политическая сила, где-то проявилась некоторая некритичность в определенных назначениях. Секретарь совета оказался человеком, позорящим нашу политическую силу, - сказал Чорновил.

Он подчеркнул, что намерен настаивать на том, чтобы "партийное решение было для этого человека однозначным".

- Если человек хочет создать проблемы для своей партии, пусть это делает вне партии, - сказал Черновил.

Как сообщал УНИАН, ранее депутат фракции Партии регионов Анна Герман назвала провокационным заявление секретаря горсовета. “Защищать русский язык нужно, но тот, кто при этом унижает украинский - провокатор и наносит огромный вред собственному государству и народу”, - добавила А.Герман. По ее словам, Н.Левченко, назвав украинский язык “языком фольклора”, не только перечеркнул глубинные пласты украинской культуры, признанные всем миром. “Он оскорбил пол-Украины и нанес большой вред самому русскому языку, дав основания говорить о каком-то противовесе между украинским и русским языком в Украине”... ”Заявление Левченко так же навредило русскому языку в Украине, как навредили украинскому языку необдуманные высказывания оранжевых радикалов”, - убеждена А.Герман.

По мнению народного депутата, “Донецк как город университетов и шахт, как город, где проживает много интеллектуалов, добрых, сердечных и искренних людей, Донецк, где жил Василий Стус, Донецк, который дал Украине Виктора Януковича, сумеет должным образом оценить высокомерное и неглубокое заявление малообразованного чиновника”.