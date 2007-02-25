Чорновил: неуважение к украинскому языку создаёт проблемы Партии регионов
Это пещерный шовинизм, элементарное тупое хамство
Депутат фракции Партии регионов Тарас Чорновил резко раскритиковал высказывания секретаря Донецкого горсовета Николая Левченко об украинском языке, сообщает “Газета по-українськи”. (Речь идет о заявлении, что украинский язык только язык фольклора и анекдотов, непригодный для науки и других сфер современной жизни, и что в будущем в Украине будет один государственный язык - русский).
- Считаю, что это пещерный шовинизм, это элементарное тупое хамство. В нескольких областях, где победила наша политическая сила, где-то проявилась некоторая некритичность в определенных назначениях. Секретарь совета оказался человеком, позорящим нашу политическую силу, - сказал Чорновил.
Он подчеркнул, что намерен настаивать на том, чтобы "партийное решение было для этого человека однозначным".
- Если человек хочет создать проблемы для своей партии, пусть это делает вне партии, - сказал Черновил.
Как сообщал УНИАН, ранее депутат фракции Партии регионов Анна Герман назвала провокационным заявление секретаря горсовета. “Защищать русский язык нужно, но тот, кто при этом унижает украинский - провокатор и наносит огромный вред собственному государству и народу”, - добавила А.Герман. По ее словам, Н.Левченко, назвав украинский язык “языком фольклора”, не только перечеркнул глубинные пласты украинской культуры, признанные всем миром. “Он оскорбил пол-Украины и нанес большой вред самому русскому языку, дав основания говорить о каком-то противовесе между украинским и русским языком в Украине”... ”Заявление Левченко так же навредило русскому языку в Украине, как навредили украинскому языку необдуманные высказывания оранжевых радикалов”, - убеждена А.Герман.
По мнению народного депутата, “Донецк как город университетов и шахт, как город, где проживает много интеллектуалов, добрых, сердечных и искренних людей, Донецк, где жил Василий Стус, Донецк, который дал Украине Виктора Януковича, сумеет должным образом оценить высокомерное и неглубокое заявление малообразованного чиновника”.