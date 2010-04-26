Балога рекомендует Януковичу выгнать 14 министров

Лидер партии «Единый Центр» Виктор БАЛОГА призывает Президента Виктора ЯНУКОВИЧА как можно скорее провести в Украине кардинальные реформы и начать с сокращения количества членов правительства.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом он заявил в эфире программы «Черное и белое» на телеканале ТВі.

По мнению В.БАЛОГИ, уже первые шаги новой власти указывают, что слова о желании реализовать кардинальные реформы в экономике и бюджетной сфере расходятся с действиями.

«29 членов правительства. Ну сколько еще стран Европы такое имеют. Мы, по-видимому, на первом месте. Я считаю, хватит максимум 15. Например, зачем нам министерства промышленной политики, аграрной политики, МЧС? Последнее мы можем объединить с МВД. Ключевыми должны быть Минфин и Минэкономики. Зачем нам министерство по АПК и к тому же вице-премьер по АПК? Чтобы делать реформы в экономике, нужно показать реформы в администрировании. А построение вертикали под ручной режим, считаю, пользы не принесет», – заявил В.БАЛОГА

По его мнению, если правительство не будет поднимать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, мотивируя это снижением стоимости российского газа, то это будет указывать на продолжение «левой политики ТИМОШЕНКО». «Если мы сегодня говорим, что все, и богатые, и бедные должны покупать газ по самой низкой цене, то мы строим не рыночную экономику, а социалистическую украинскую республику», - сказал В.БАЛОГА.

Лидер «Единого Центра» отметил, что «мы не можем дальше брать деньги в долг у МВФ, как предыдущее правительство, деньги на проедание. Мы должны сделать пенсионную реформу, провести реформирование экономики, поднять цену на жилищно-коммунальные услуги».

По словам В.БАЛОГИ, если в перечне реформ есть 4-5 блоков, то их можно проголосовать за неделю. «Если будут реальные предложения по реформам, проголосуют и представители власти, и оппозиции. Пусть не голосуют коммунисты, не голосуют несколько десятков депутатов, которые не понимают необходимости этого. Общество сегодня в ожидании перемен от Президента. Он сегодня имеет доверие. И чтобы оправдать это доверие, нужно сообщить людям о реальном положении вещей в экономике», - сказал он.