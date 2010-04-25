Ющенко обратился к Кучме и Кравчуку с просьбой

Третий Президент Украины Виктор Ющенко обратился к первому и второму главам государства Леониду Кравчуку и Леониду Кучме с просьбой совместно, от имени трех президентов, сказать, что новое украинско-российское соглашение о базировании Черноморского флота до 2042 года, - это "не украинское дело" и этого нельзя допустить. Об этом он заявил в интервью "5 каналу".

По словам В.Ющенко, он сделал это "без анализа, кто что сделал по этой катастрофе - дислокации Черноморского российского флота на территории Украины".

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович и Президент РФ Дмитрий Медведев договорились, что Россия снизит для Украины цены на газ на 30%, а за это срок базирования Черноморского флота РФ в Севастополе будет продлен на 25 лет. Глава украинского государства назвал такую договоренность "беспрецедентной в истории отношений между странами" и поблагодарил российского коллегу за понимание и поддержку. В свою очередь, Д.Медведев отметил, что Россия, получив такие международно-правовые гарантии для своей военной базы, будет вкладывать значительные материально-финансовые инвестиции в развитие не только ЧФ, но и города Севастополя. 27 ноября парламенты двух стран должны рассмотреть вопрос ратификации договоров.

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