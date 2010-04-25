Янукович поручил Азарову снизить цену на топливо для Вечного огня

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ до 1 мая проработать и решить вопрос, касающийся снижения цены на топливо, которое используется для функционирования Вечного огня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Вместе с тем, руководителям центральных и местных властей поручено обеспечить надлежащее функционирование Вечного огня на военных мемориалах и возле памятников погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также в других военных конфликтах, во время празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В соответствии с поручением главы государства, председатель Совета министров Крыма, председатели областных, Киевской и Севастопольской горгосадминистраций, Министерство топлива и энергетики должны до 5 мая принять безотлагательные меры по благоустройству военных мемориалов и памятников, возле которых расположен Вечный огонь.

Также до 5 мая должны быть проведены работы по подводу топлива, реконструкции и ремонту оборудования, которое обеспечивает функционирование Вечного огня, и проверки состояния его безопасности.

Кроме того, Президент обратил внимание на необходимость обеспечить использование мероприятий, связанных с зажиганием и функционированием Вечного огня во время празднования 65-летия Победы, для патриотического воспитания молодежи. Речь идет также о важности освещения отмеченных мероприятий в СМИ.

Администрация Президента Украины должна быть проинформирована о проведенной работе до 14 мая.