В Мариинском парке стоят более 20 автобусов с милицией

В столичном Мариинском парке находятся более 20 автобусов с правоохранителями.

Как передает корреспондент УНИАН, в парке возле стадиона «Динамо» стоят более 10 автобусов, а также автомобиль для транспортировки задержанных и одна карета «скорой помощи».

Возле здания Министерства здравоохранения сосредоточено около 10 автобусов с работниками милиции.

Вблизи центрального входа в Верховную Раду Украины установлены палатки сторонников Партии регионов.

В то же время возле Мариинского дворца установлена трибуна с микрофонами и символикой БЮТ. Здесь также размещены плакаты с надписями: «Патріоти тут – зрадникам капут!», «Народ не бидло, Крим не товар!», «Янукович! Батьками й Батьківщиною – не торгують!», «Здав уран, здав Крим – здасть всю Україну!».