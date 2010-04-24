Тимошенко: власть передает России авиапредприятия

Лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что новая власть за снижение цены на природный газ передает России авиапредприятия, в частности два конструкторских бюро "АНТК им. Антонова" и "Ивченко-прогресса".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире телеканала "Украина".

"В истории Украины начались ряд весомых существенных для всех последующих поколений фактов уничтожения национальных интересов", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции уточнила, что речь идет о соглашении по созданию совместного украинско-российского авиапредприятия. "Как так могло случиться, что в Харькове во время переговоров... Никто не знал в Украине, что подписано еще одно соглашение - и об этом мы узнаем лишь из высказывания мэра Запорожья, который случайно оговорился и сказал это стране. Он сказал, что во время харьковских переговоров был подписан документ о создании совместного предприятия в авиационной промышленности", - добавила она.

По ее словам, в частности, речь идет об "АНТК им. Антонова" и конструкторском бюро "Ивченко-прогресс". "Это мощный интеллектуальный центр, который может проектировать самолеты, который может проектировать самые лучшие двигатели - это все наше интеллектуальное достояние. Без этого не может построиться самолет "Ан" ни в России, ни в Украине. Что происходит? Украина вместо того, чтобы совместно осваивать рынки, когда мы поставили на ноги именно авиационную промышленность, заключает соглашение, согласно которому мы нашу интеллектуальную собственность передаем в какое-то неизвестное совместное предприятие, где 51% будет принадлежать не Украине и где руководителем будет человек из другого государства", - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции заявила о недопустимости такого шага. "Кто мы тогда? Мы разрушаем цели и стратегии развития государства", - убеждена она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что является сторонником партнерских связей между авиационными отраслями России и Украины. "У нас есть совместная кооперация в самолетостроении. Россия и Украина могут совместно строить самолеты. Но интеллектуальная собственность, наша возможность конструировать самолеты - это наше сокровище, это наше золотое дно, это наша перспектива. Мы входим в семь стран мира, которые от проектирования до строения самолета делают все!", - подчеркнула лидер оппозиции.

"Всего 50 дней отпраздновал новый Президент на своей должности. Это миг в истории человечества, но сколько Украина уже потеряла за эти считанные дни. И что нас дальше ждет? Сегодня министр топлива и энергетики России заявил, что идет полным ходом робота по созданию газотранспортной системы. Сколько мы можем превращать себя в банановую республику? И сколько мы можем лишаться того, что является сущностью нашей конкурентоспособности в мире. Дарить то, что так тяжело достается. Я хочу, чтобы Украина была партнером надежным и добрым, но не сдавалась", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.