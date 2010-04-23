Герман: жертвы помаранчевого режима ждут справедливости от Януковича

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН предлагает создать реестр людей, «репрессированных помаранчевым режимом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время своего выступления на XII съезде Партии регионов, который прошел в Киеве.

«Мы должны составить реестр тех людей, которые в 2004 году были незаконно репрессированы помаранчевым режимом, и которым не помогли ни в 2006 году, ни пока еще за 50 дней нашей власти. Мы очень надеемся, господин Президент, на то, что наши люди, те, что пострадали, почувствуют вашу справедливость», - сказала она, обращаясь к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.