Азаров нацелился на «чистку» областных партийных рядов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призвал членов Партии регионов уже сейчас начинать готовиться к выборам в местные советы и в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на ХІІ съезде Партии регионов в Киеве.

Н.АЗАРОВ отметил, что впервые на съезде Партии регионов присутствует Президент страны, премьер-министр, практически весь состав правительства и руководства областей.

По его словам, это свидетельствует не только об убедительной победе партии, но и глубокой ответственности, которая легла на ее плечи.

В то же время Н.АЗАРОВ подчеркнул, что партия не должна совершить ошибку, которую уже в свое время допускала, когда ведущие члены партии ушли во власть, оставив оголенные партийные организации.

Н.АЗАРОВ призвал членов Партии регионов вести активную работу, в том числе и по подготовке к выборам.

Первый этап – это выборы в местные советы, которые Партия регионов должна выиграть, отметил Н.АЗАРОВ.

На втором этапе партия должна выиграть парламентские выборы 2012 года, а потом и Виктор ЯНУКОВИЧ должен повторить свой успех на следующих президентских выборах.

Н.АЗАРОВ уверен, что победа Партии регионов на выборах всех уровней даст возможность обеспечить политическую стабильность в стране на ближайшие 10 лет, что в свою очередь позволит провести глубокие экономические реформы.

Он опроверг высказывания оппонентов партии, что «регионалы» пришли во власть ненадолго.

«Мы пришли к власти не для того, чтобы держаться за свои кресла, а для того, чтобы реализовать в нашей стране реформы. И для этого нам нужна стабильность», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Также он призвал руководителей областных организаций «очистить» партийные ряды. Он подчеркнул, что в партии состоит более 1,2 млн. человек, при этом в последней избирательной кампании принимало участие только 586 тысяч.

«Прошу всех руководителей партийных организаций проверить. Кто участвовал - тому спасибо, кто не участвовал – спросить почему. Нам не нужна численность ради численности», - сказал Н.АЗАРОВ, добавив, что сейчас, когда партия при власти, все хотят быть с нею, хотя были и другие времена.