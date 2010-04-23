Янукович ждет от своей «партии открытых дверей» еще одной победы

Задачей для Партии регионов на ближайшее время является создание большинства депутатов местных советов и победа на местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на XII съезде Партии регионов, который проходит в Киеве.

«Уверенное создание парламентской коалиции «Стабильность и реформы», ядром которой является Партия регионов, это убедительное свидетельство нашего объединительного потенциала. На это не способна ни одна другая партия, но эту работу необходимо продолжать. Наша следующая задача - создание работающих объединений политических сил, конструктивного большинства во всех органах представительской власти по всей территории государства. Мы остаемся партией открытых дверей для всех, кто стремится работать для процветания Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, ключевым этапом для этого будут выборы в местные советы. Он отметил, что в парламенте идет работа над усовершенствованием системы проведения местных выборов. Также он подчеркнул необходимость перестройки работы местных партийных штабов в соответствии с новыми условиями. «А после выборов – обеспечить взаимодействие избранных депутатов и партий. Я убежден, что местные выборы станут следующей победой для нас», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем он подчеркнул, что Партия регионов не превратится в бюрократическую партию власти. По его мнению, конфликты среди политических оппонентов Партии регионов стали их ошибкой. В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что работа партии в оппозиции научила ее сотрудничать с обществом.