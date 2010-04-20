Регионалы уже второй раз перенесли свой съезд
14:24, 20 апреля 2010Политика
1285 0
Будут переизбирать руководство
В пятницу, 23 апреля, состоится второй этап XII съезда Партии регионов, в повестке дня которого запланировано рассмотрение вопроса о переизбрании руководства партии. Съезд будет проходить в здании Украинского дома (Киев, Европейская площадь).
Как уточнили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, съезд начнет свою работу в 16.00, а не в 11.00, как сообщалось ранее.
Как сообщал УНИАН, на съезде предусматривается выступление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Ранее планировалось, что съезд ПР состоится в субботу, 24 апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter