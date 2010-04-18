На Банковой подтвердили, что Янукович везет во Львов Горбаля

Завтра, 19 апреля, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочую поездку во Львовскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, целью поездки является ознакомление с состоянием дел в регионе и определение путей решения неотложных проблем.

Во Львове В.ЯНУКОВИЧ встретится с активом области, представит нового главу областной государственной администрации (источники в Администрации Президента подтвердили, что это будет народный депутат от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ) и ознакомится с ходом подготовки города к проведению Евро-2012.

Также, как Верховных главнокомандующий Вооруженных сил Украины, Президент посетит 80-й отдельный аэромобильный полк, который дислоцируется во Львове.