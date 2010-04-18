Ющенко: мы с Качиньским исповедовали непростую, но правильную философию

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что именем погибшего Президента Польши Леха Качиньского необходимо назвать улицы в ряде украинских городов и сел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, такое мнение он высказал в интервью телеканалу ICTV.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз отметил роль трагически погибшего Президента Польши для Украины и реализации ее евроинтеграционных устремлений.

В.ЮЩЕНКО также одобрительно оценил решение Одесского городского совета о переименовании одной из улиц в честь Л.Качиньского. Он выразил убеждение в том, что подобные решения будут приняты в ряде других украинских городов и сел, чтобы отдать выдающемуся польскому политику должное за его деятельность в интересах Украины и двусторонних отношений между нашими государствами.

Говоря о сложных аспектах этих отношений, В.ЮЩЕНКО вспомнил о важности признания исторической правды. «Мы с Качиньским исповедовали непростую, но правильную философию. Она заключалась в том, что понимания можно достичь лишь через примирение и прощение», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО также затронул тему Катыньской трагедии, и выразил надежду, что в этом вопросе между Польшей и Россией будет достигнуто понимание.