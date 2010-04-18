Медведев пообещал полякам максимальную открытость

Президент Российской федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ пообещал сегодня польской власти в Кракове максимальную открытость россиян в расследовании причин авиакатастрофы самолета Президента Польши Леха Качиньского 10 апреля под российским Смоленском.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских медиа, Д.МЕДВЕДЕВ объявил об этом во время встречи на Вавеле с и.о. главы Польского государства Брониславом КОМОРОВСКИМ, главой правительства Дональдом ТУСКОМ и главой МИД Радословом СИКОРСКИМ.

На встрече, которая состоялась перед началом похоронного богослужения в Мариацком костеле, Д.МЕДВЕДЕВ также еще раз выразил соболезнование польским властям и всему польскому народу.

Как сообщал УНИАН, Д.МЕДВЕДЕВ прибыл сегодня в Краков на похороны Леха Качиньского и его жены Марии.