Тимошенко в Кракове сопровождает Тарасюк

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Краков, где сегодня состоится церемония похорон Президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь лидера оппозиции Марина СОРОКА.

По ее словам, Юлию ТИМОШЕНКО сопровождает Борис ТАРАСЮК, который в оппозиционном правительстве занимает должность вице-премьер-министра – министра иностранных дел.

«Ю.ТИМОШЕНКО вместе с Б.ТАРАСЮКОМ примут участие во всех мероприятиях, которые сегодня запланированы в Кракове», - добавила пресс-секретарь лидера оппозиции.

Как сообщал УНИАН, в Краков на похороны трагически погибшего в авиакатастрофе Президента Польши Леха Качиньского прибыл и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Также в Кракове уже находится и бывший глава Украинского государства Виктор ЮЩЕНКО.

Для участия в траурной церемонии похорон Президента Польши и его супруги, погибших в авиакатастрофе под Смоленском, прибыл и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Вместе с тем, 43 международные делегации из 67, подтвердивших свое участие в похоронах Л.Качиньского и его супруги, отменили свой визит из-за облака вулканического пепла, которое осело над польской территорией и угрожает безопасности полетов.