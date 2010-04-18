Тимошенко вылетела в Краков

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО вылетела самолетом в Краков (Польша), где сегодня пройдут похороны Президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии, погибших в авиакатастрофе под Смоленском.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь лидера оппозиции Марина СОРОКА.

«Юлия ТИМОШЕНКО только что вылетела в Краков», - сказала М.СОРОКА.

Как сообщал УНИАН, Президент Польши Лех Качиньский и его жена Мария будут похоронены под Башней Серебряных Колоколов в кафедральном соборе краковского королевского замка Вавель.

Там в 14.00 пройдут богослужение и официальная церемония прощания. Траурная процессия пройдет по Королевскому тракту на Вавель к королевскому замку.

В церемонии прощания с президентскими супругами в Кракове примет участие 81 официальная иностранная делегация. Однако, в связи с извержением вулкана в Исландии, около 40 международных делегаций отозвали свое участие в запланированных на сегодняшний день траурных мероприятиях в Польше.

В частности, не смогут приехать Президент США Барак ОБАМА, канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франции Николя САРКОЗИ, председатель Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ, глава Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

Пресс-секретарь МИД Польши Пьотр ПАШКОВСКИЙ сообщил УНИАН, что по состоянию на сегодняшнее утро в Польшу на похороны Л.Качиньского прибыли уже 11 международных делегаций.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ также примет участие в церемонии похорон, он уже вылетел в Краков.

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО накануе приехал в Краков на автомобиле.

Справка УНИАН. Польский самолет Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля. На борту самолета находился Президент Польши Л.Качиньский. Глава Польши вместе с официальной польской делегацией летел в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях. На борту находилось 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, не выжил никто.