Янукович вылетел в Краков
12:15, 18 апреля 2010Политика
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С ним министр топлива и энергетики
Украинская официальная делегации во главе с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ вылетела в Краков для участия в церемонии захоронения Президента Польши Леха Качинского и его жены Марии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в составе украинской делегации также министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО и министр по вопросам топлива и энергетики Юрий БОЙКО.
Украинская официальная делегация вылетела из “Борисполя” самолетом Ту-134 Государственного авиационного предприятия «Украина», обслуживающего высшее руководство государства.
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