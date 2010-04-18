Янукович вылетел в Краков

Украинская официальная делегации во главе с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ вылетела в Краков для участия в церемонии захоронения Президента Польши Леха Качинского и его жены Марии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в составе украинской делегации также министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО и министр по вопросам топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

Украинская официальная делегация вылетела из “Борисполя” самолетом Ту-134 Государственного авиационного предприятия «Украина», обслуживающего высшее руководство государства.