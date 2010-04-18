Грищенко о претензиях Румынии: никому ничего не отдадим

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что претензии Румынии относительно украинского острова Майкан на Дунае не имеют под собой никаких правовых оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал в программе «Большая политика».

«У нас нет сомнений, что предъявляемые претензии не имеют никаких правовых оснований», - сказал министр.

По его словам, позиция украинской стороны основывается на соответствующих документах, которые в свое время были подписаны с Румынией.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что МИД Украины очень внимательно отслеживает любые проявления посягательств на нашу территориальную целостность, «даже если это кусочек земли где-то посреди реки». «Мы никому ничего не отдаем и не собираемся этого делать»», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Румыния претендует на украинский остров на реке Дунай. Об этом пишет газета “Сегодня” (№81) со ссылкой на народного депутата Геннадия ЗАДИРКО (фракция БЮТ).

Согласно информации парламентария, территориальные претензии Румынии касаются небольшого (1500 х 800 м) незаселеного острова Майкан на Дунае (по которому проходит граница) между городами Килия и Вилково.

Согласно международному праву, если граница между странами проходит по реке, то она проходит по фарватеру, если стороны не договорились по-другому. Но фарватер, который проходил между большим островом Бабин (Румыния) и украинским островом Майкан, обмелел, заилился, и теперь суда ходят между Майканом и украинским берегом, отметил Г.ЗАДИРКО, добавив, что на этом основании год назад румыны впервые заявили о перемещении границы, после чего Майкан стал бы румынским.