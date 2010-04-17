Эксперт: ротация в МИД больше похожа на "чистку"

Министерство иностранных дел Украины готовит широкомасштабную кадровую ротацию украинских послов и дипломатов. Эксперты называют это «чисткой» рядов тех, кто не согласен с нынешним внешнеполитическим курсом страны.

Ротация дипломатов – привычное дело, однако не тогда, когда дипломатический корпус меняют так масштабно и быстро, сказал «Немецкой волне» аналитик института Евроатлантического сотрудничества Владимир ГОРБАЧ: «Это чистка. Главным критерием отбора является лояльность лично к министру иностранных дел Константину ГРИЩЕНКО и к новой линии внешней политики, которую он сам лично не вырабатывает, но пытается реализовывать. Именно с этим связана одномоментная смена всех практически заместителей министра иностранных дел и их рассылка по всему миру”.

Вместе с тем В.ГОРБАЧ отметил, что замена на должности председателя Миссии при ЕС Андрея ВЕСЕЛОВСКОГО на заместителя министра Константина ЕЛИСЕЕВА, который сейчас курирует европейское направление, является равноценной, поскольку К.ЕЛИСЕЕВ хорошо знает отношения Украины с Евросоюзом.

Эксперт убежден, что фамилия нового посла Украины в России не суть важна, поскольку эта должность, с приходом к власти Виктора ЯНУКОВИЧА, является довольно символической и не будет требовать от дипломата инициативы, главное – чтобы его действия не шли в разрез с российской внешней политикой.

В то же время заместитель председателя парламентского комитета по евроинтеграции Сергей ШЕВЧУК (БЮТ) считает, что из-за «старого советского подхода к формированию кадров», которым, по его мнению, сейчас руководствуется К.ГРИЩЕНКО, «многие настоящие профессионалы» могут остаться без работы. «Есть целая когорта молодых профессиональных украинских дипломатов, которые знают международные отношения. Будет обидно, если их заменят на того или другого руководителя Партии регионов, как это было во времена СССР, когда назначали исключительно свояков», - считает С.ШЕВЧУК.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля с.г. Кабинет министров освободил Валерия ЧАЛОГО от должности заместителя министра иностранных дел Украины и назначил на эту должность Виктора МАЙКО. В.ЧАЛЫЙ занимал должность заместителя руководителя МИД с ноября 2009 года. В.МАЙКО работал послом Украины в Туркменистане и Афганистане (по совместительству).