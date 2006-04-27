Арестован руководитель бюро телеканала «Аль-Джазира» В Египте

Египетские власти арестовали руководителя бюро катарского телеканала "Аль-Джазира" в Каире Хусейна Абделя ГАНИ.

Как сообщает РИА «Новости», по данным самой "Аль-Джазиры", его обвиняют в "распространении ложной информации" о событиях в курортном городе Дахаб.

В понедельник в Дахабе прогремели три взрыва, жертвами которых стал 21 человек, еще 85 получили ранения. Катарский телеканал, как и другие СМИ, передавал новости об этом происшествии