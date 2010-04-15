Януковичу предложат разогнать треть исполнительной власти

Рабочая группа по законодательному и институционному обеспечению реформ Комитета по экономическим реформам при Президенте Украины будет рекомендовать главе государства ввести трехуровневую модель центральных органов исполнительной власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом шла речь на заседании группы, которое состоялось под председательством министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Для обсуждения на заседание были вынесены предложения по реформированию модели государственного управления – упорядочению системы центральных органов исполнительной власти, усилению Кабинета министров как органа формирования и реализации государственной политики и т.п.

В ходе заседания рабочая группа пришла к соглашению о целесообразности введения в Украине трехуровневой модели центральных органов исполнительной власти по образцу моделей, которые введены в странах Европейского Союза и России. В частности, к 1 уровню предлагается отнести Кабинет министров, ко второму уровню – министерства, национальные регуляторы и органы со специальным статусом, определенным в Конституции, к третьему – службы, агентства и инспекции.

Предлагается также сократить на треть количество центральных органов исполнительной власти. Как отмечалось во время заседания, если в странах ЕС функционирует в среднем около 70-80 центральных органов исполнительной власти, то в Украине сегодня таких органов создано 113.

Члены рабочей группы пришли также к согласию относительно разработки рекомендаций Президенту Украины по отнесению части должностей высшего звена государственных служащих к политическим.

Как сообщалось, Рабочая группа по законодательному и институционному обеспечению реформ Комитета по экономическим реформам при Президенте Украины готовит предложения относительно концепции реформирования государственного управления. Предложения будут переданы на рассмотрение главе государства и, в случае одобрения, включены в Программу Президента Украины по реформированию государства.

Среди задач, поставленных рабочей группой, – определение основных путей реформирования системы органов исполнительной власти с учетом необходимости усиления правового и политического статуса министерств, разграничения политических и административных должностей в системе центральных органов исполнительной власти и т.п.

Предусматривается, что рабочая группа предложит соответствующие изменения в закон о Кабинете министров Украины, разработает новую редакцию закона о государственной службе. Предусматривается разработка проекта закона о центральных органах исполнительной власти.

В состав подгруппы по вопросам реформирования системы органов государственной власти вошли представители Кабинета министров, Министерства юстиции, Института законодательства Верховной Рады, Национальной Академии правовых наук и общественных организаций. Как отметил министр юстиции А.ЛАВРИНОВИЧ, отбор членов рабочей группы осуществлялся по профессиональному признаку с учетом опыта работы в соответствующей сфере.