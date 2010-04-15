Министров Тимошенко на заседания Кабмина Азарова пускать не будут

Кабинет министров Украины отказал оппозиционному правительству в возможности принимать участие в своих заседаниях.

Об этом говорится в письме министра Кабинета министров Украины Анатолия ТОЛСТОУХОВА к оппозиционному правительству, обнародованном на заседании оппозиционного правительства.

В частности, А.ТОЛСТОУХОВ отмечает, что полномочия оппозиционного правительства определены статьей 72 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины». К таким полномочиям отнесено получение по соответствующему запросу от Кабмина информации и копий принятых им актов, проведение мониторинга деятельности правительства и контроль над разработкой и выполнением госбюджета.

«Указанной статьей на Кабинет министров не возложена обязанность о направлении оппозиционному правительству повестки дня заседания вместе с соответствующими материалами, а также не предусмотрена возможность участия его представителя в заседаниях Кабинета министров Украины», - отмечается в письме А.ТОЛСТОУХОВА.