БЮТ предлагает Януковичу доставать деньги из тумбочки

Председатель Центрального штаба Блока Юлии Тимошенко Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что правительство и Президент должны уйти в отставку в случае невыполнения своих предвыборных социальных обещаний.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил вчера в эфире “5-го канала”.

"Я еще раз подчеркиваю нашу позицию: или выполняйте обещания, или публично заявляйте, что вы врали людям, и уходите в отставку. Не может формироваться правительство, президентская вертикаль на лжи", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Председатель Центрального штаба БЮТ подчеркнул, что задача парламентской и внепарламентской оппозиции сейчас заключается в том, чтобы "доказать, что вся политика, предвыборная риторика оппонентов базировалась на цинизме, популизме и лжи".

А.ТУРЧИНОВ добавил, что сегодня фракция Партии регионов не поддержала законопроекты, касающиеся поддержки малообеспеченных граждан и повышения социальных выплат, на которых строилась программа кандидата в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА.

"Мы не знаем, где находится та "тумбочка", о которой говорил ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос, где взять деньги на повышение социальных стандартов, но желательно эти деньги уже доставать, люди уже месяц ждут этих выплат. И либо выполняйте свои обязательства, открывайте свои ящики, отвечайте за свои слова – либо извинитесь перед людьми, скажите: "Мы для того, чтобы прийти к власти, вам просто солгали", и тогда выход только один – уходить в отставку", - заявил А.ТУРЧИНОВ.