Азаров поменял зама Грищенко

Кабинет министров уволил Валерия ЧАЛОГО с должности заместителя министра иностранных дел Украины и назначил на эту должность Виктора МАЙКО.

Об этом идет речь в распоряжениях Кабмина от 12 апреля 2010 года, опубликованных на Правительственном портале.

Как сообщалось, В.ЧАЛЫЙ занимал должность заместителя министра иностранных дел с ноября 2009 года.

В.МАЙКО работал послом Украины в Туркменистане и Афганистане (по совместительству).