Азаров поменял зама Грищенко
18:59, 14 апреля 2010Политика
1309 0
Распоряжение - на сайте Кабмина
Кабинет министров уволил Валерия ЧАЛОГО с должности заместителя министра иностранных дел Украины и назначил на эту должность Виктора МАЙКО.
Об этом идет речь в распоряжениях Кабмина от 12 апреля 2010 года, опубликованных на Правительственном портале.
Как сообщалось, В.ЧАЛЫЙ занимал должность заместителя министра иностранных дел с ноября 2009 года.
В.МАЙКО работал послом Украины в Туркменистане и Афганистане (по совместительству).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter