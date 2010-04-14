В БЮТ заявляют, что ПР уже отказывается от обещаний Януковича

Партия регионов отказывается от обещаний Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, благодаря которым он выиграл выборы.

Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил министр труда и социальной политики оппозиционного правительства, член БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По его словам, представители Партии регионов в Комитете по вопросам социальной политики и труда два месяца специально блокировали рассмотрение своего же законопроекта о предоставлении помощи малообеспеченным семьям.

«Председатель комитета, «регионал» Василий ХАРА находился то в загранкомандировке, то болел, то давал членам Партии регионов указания, чтобы не было таблички «ко второму чтению» к этому законопроекту», - отметил А.ПАВЛОВСКИЙ.

По его словам, такое поведение «регионалов» стало следствием того, что Партия регионов подсчитала, сколько денег понадобится на ее законодательные инициативы.

«Они посчитали, и получилось 16 миллиардов. Потому эту норму не включили в проект бюджета, и сегодня в сессионном зале «регионы» не хотят за нее голосовать», - подчеркнул он.

Кроме того, присутствовавший на брифинге член фракции БЮТ Олег ЛЯШКО добавил, что правительство Николая АЗАРОВА и Партия регионов сознательно игнорируют интересы миллионов граждан и цинично отказываются от обещаний, которые привели их к власти.

Вместе с тем народный депутат от Партии регионов, член Комитета ВР по вопросам социальной политики и труда Александр СТОЯН заявил, что это оппозиция блокирует повышение соцстандартов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПР, по словам А.СТОЯНА, сегодня закон о повышении социальных стандартов не прошел второе чтение из-за того, что по вине оппозиционных депутатов документ не был рассмотрен на заседании профильного комитета.

«Министр теневого Кабмина ПАВЛОВСКИЙ и его команда (у них 6 человек в комитете, у нас – 5) трижды не появлялись на заседание комитета», - сказал “регионал”.

По его словам, до сегодняшнего дня Комитет по вопросам соцполитики и труда не смог рассмотреть сравнительную таблицу, которая является необходимым условием для передачи документа на рассмотрение парламента.

Как сообщал УНИАН, ВР сегодня, 14 апреля, не поддержала во втором чтении проект закона «О внесении изменений в статьи 5 и 8 закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» (о помощи на уровне прожиточного минимума), внесенный народным депутатом от Партии регионов Михаилом ПАПИЕВЫМ.

Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов и почти в полном составе (1 голос «за» - УНИАН) фракция Блока Литвина.