Лавринович: не надо продавать мандаты, и не будет нардепов-перебежчиков

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что переход депутатов из оппозиционных фракций в большинство стал следствием покупки мест в избирательных списках.

Такое мнение А.ЛАВРИНОВИЧ высказал накануне в эфире телеканала "Украина".

"Не нужно продавать депутатские мандаты, и тогда не будет той проблемы. Если их продали, люди заплатили за место в Верховной Раде, они считают, что они не обязаны своему партийному лидеру. Вот где корень зла и корень проблемы. Для этого нужно изменить систему таким образом, чтобы люди избирали не только политическую силу, но и представителей этой политической силы", - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Так министр юстиции ответил на замечание народного депутата от БЮТ Сергея СОБОЛЕВА о моральном аспекте формирования большинства в парламенте.

«Скажите, пожалуйста, зачем тогда вообще проводить выборы в стране? Шли выборы, проголосовали за политические силы, одни сформировали большинство, другие – оппозицию. После этого можно спокойно поработать разными аргументами и стимулами с теми, кто получил большинство, и вдруг волеизъявление людей становится никому не нужным. Зачем выборы стране, если можно установить расценки на вхождение в большинство или выход из большинства и таким образом не проводить никаких выборов?», - спросил С.СОБОЛЕВ.