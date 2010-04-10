Азаров: я спросил Путина, вы подсчитали, кому это более выгодно?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что если условия членства в Таможенном союзе России, Казахстана и Беларуси противоречат условиям членства во Всемирной торговой организации, то Украина не может присоединиться к такому Союзу.

Об этом премьер-министр сказал сегодня в эфире телеканала "Интер".

"Мы вступили во Всемирную организацию торговли, и этим определяется наше отношение к любым предложениям", - заявил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он подчеркнул, что необходимо тщательно просчитывать выгоды от вступления в ту или иную организацию.

"Это все надо считать и просчитывать. Я точно так же ответил Владимиру Владимировичу ПУТИНУ, когда он мне задал такой вопрос. Я спросил его: «Вы просчитали, для кого это будет более выгодно? Для нас или для Казахстана, России и Беларуси? Вот Вы сначала просчитайте, и мы тоже просчитаем свои выгоды», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер отметил, что по условиям членства в ВТО Украина менее защищена от импортных товаров, чем Россия, Беларусь и Казахстан. "Если бы мы объединились, мы – на условиях ВТО, а они – на своих условиях по таможенной защите границы, то мы, безусловно, выиграли бы, а вдобавок – приобрели бы еще и рынок для наших товаров", – считает Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что Украина будет принимать лишь те решения экономического характера, которые оказывают позитивное воздействие в данный момент времени. "Ни американцы, ни россияне не должны удивляться нашим решениям. Потому что наши решения вытекают из наших национальных интересов. И по этому они должны привыкнуть к тому, что мы принимаем те решения, которые действуют положительно, позитивно в данный момент времени. И только этим определяется наша политика, и ничем больше", - подчеркнул премьер-министр.