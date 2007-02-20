Ющенко выступает за консультативный референдум по изменениям в Конституцию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказывается за проведение консультативного референдума по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию, но не исключает более “радикального” варианта.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

По убеждению Президента, консультативный референдум - это способ сделать каждого человека соучастником этого процесса – “его консультативная позиция будет делать мягкий акцент на том, что планируется сделать в формате конституционной реформы”.

“Апелляция к народу усилит процесс формирования гармонизированных изменений и дополнений в Конституцию”, - отметил он.

По мнению В.ЮЩЕНКО, идеально было бы создать конституционную комиссию по наработке изменений в Основной Закон, в которую вошли бы представители различных ветвей власти. “Думаю, что эту комиссию не должен возглавлять ни Президент, ни председатель Верховной Рады, чтобы никто не подумал, что эту Конституцию кто-то пишет под себя. Нация должна выйти с продуманными, ответственными и сбалансированными предложениями”, - подчеркнул он. Также В.ЮЩЕНКО отметил, что работа этой комиссии должна быть публичной.

“Мы говорим о первом этапе, который максимально должен мобилизовать желание, волю и устремления различных политических и общественных сторон, представляющих государственные институты. Очень важно, чтобы на первом этапе мы договорились о создании одной комиссии, которая легко бы трансформировалась потом в рамках парламентских полномочий и народных депутатов, которые будут в нее привлечены, в более специфическую парламентскую комиссию, которая будет на соответствующем этапе создания для технологии рассмотрения и прохождения этого вопроса в парламенте”, - отметил он.

Президент считает, что в настоящее время не актуально говорить о новой Конституции: “Возможно, в политических кругах, в обществе, будут взгляды, которые ориентируются на то, что лучше было бы принять новую редакцию Конституции. Возможно, намного легче было бы войти в правильную фазу балансов полномочий соответствующих властных институтов, но для этого нужно иметь очень сильную консолидированную волю в парламенте, в правительстве, в политических силах. Думаю, что сложившаяся там атмосфера не отвечает таким задачам, нет того ощущения, что есть такой уровень консолидации и солидарности, который привел бы к общему виденью логистики этого проекта”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он не исключил, что принятие изменений в Конституцию будет происходить через референдум. “Лучше всего, если бы мы шли в плоскости норм и процедур Конституции”, - сказал Президент. Он добавил, что сегодня звучат много предложений о Конституционной ассамблее. По мнению В.ЮЩЕНКО, “это крайние формы реакции на сложившуюся ситуацию”. “Откровенно говорю, не я закрыт от этого, от этой дискуссии. Но мы еще не начали полемику на начальной фазе как следует. Нам нужно понять позицию сторон, нам нужно понять, будет ли сформировано сопротивление, или неконструктивный подход, а после этого апеллировать можно сильнее к людям, к народу. Но цель первой фазы заключается в том, чтобы мы дали шанс каждой стороне почувствовать потребность в наработке изменений и дополнений”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил сожаление, что пока его призывы остаются не услышанными, “и это досадно”, отметил глава государства.

В то же время В.ЮЩЕНКО убежден, что “эта тема еще не спрятана в архив. Думаю, общество с каждым днем все больше понимает: если мы не организуем этот процесс сейчас, через полгода, год у нас будут намного худшие обстоятельства... И тогда уже будут требоваться более решительные радикальные методы, чтобы организовать этот процесс, и апеллировать намного сильнее к единственному источнику власти в Украине – к народу”.

Полный текст интервью читайте вскоре на сайте УНИАН.