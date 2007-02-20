Украина запретила ввозить курятину из-под Москвы

Государственный департамент ветеринарной медицины Украины временно, до подтверждения диагноза заболевания птицы птичьим гриппом, запретил ввоз в Украину из Московской области Российской Федерации птицы, продуктов и сырья из нее. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госветдепартамента Украины.

По информации пресс-службы, в соответствии с сообщением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ в Московской области возникло подозрение заболевания птицы высокопатогенным гриппом.

В ведомстве отметили, что ввоз других грузов из Московской области, подконтрольных Государственной службе ветеринарной медицины, должен осуществляться в соответствии с ветеринарными требованиями к импорту в Украину.

Напомним, 31 января 2007 г. Государственный департамент ветеринарной медицины Украины запретил ввоз в Украину по таким же причинам птицы, продуктов и сырья из нее из Краснодарского края РФ.