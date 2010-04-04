Тимошенко напомнила о победах добра над злом, света над тьмой

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО поздравила сограждан с праздником Пасхи.

Как говорится в поздравлении, текст которого размещен на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, “с весной к нам пришел праздник праздников - Воскресение Христово. Праздник обновления и надежды. Праздник победы добра над злом, жизни над смертью, свободы над рабством. Да и вся история человечества - это цепь побед добра над злом, света над тьмой. Поэтому хочу, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств, в наших сердцах не было места отчаянию, разочарованию и печали”.

“Мы прочностью своего духа должны доказать, что Любовь, Вера и Надежда сильнее стремлений к наживе и страха. Все плохое и лукавое пройдет, развеется. Я убеждена в этом. Поскольку каждый из нас твердо знает, что после зимы приходит весна, а после Голгофы – Воскресение”, - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, “особенно крепкой наша вера становится во время, когда по Украине от Киева до Симферополя, от Донецка до Львова звучат пасхальные звоны. Они извещают, что в мире осуществилось непостижимое, произошло то, во что многие не верили - Господь воскрес из мертвых, правда победила”.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила: “В эти дни я молюсь за то, чтобы Господь благословил Украину, всех людей, наши семьи, друзей и близких. Чтобы дал нам сил и вдохновение. Укрепил веру в то, что Украина будет непобедимой, а каждый из вас – счастливым! Пусть Господь поможет нам в наших делах, поможет преодолеть зло и неправду”.

Она пожелала “каждому встретить этот праздник в мире и добре. В кругу родных и близких людей. Семейное тепло и уют пусть господствуют в вашем доме. Христос воскресе! Воистину воскресе!”.