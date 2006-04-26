Украинцев не пустили в Беларусь из-за недостатка денег

Беларусь отказала 25 апреля во въезде на свою территорию двум активистам Союза украинской молодежи, которые направлялись в Минск для участия в ежегодной акции «Чернобыльский шлях», посвященной 20-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-центре организации «Хартия’97».

«Активисты молодежной организации следовали из Чернигова гомельским автобусом к украинско-белорусской границе. На пропускном пункте белорусской таможни разрешение на пересечение границы получил лишь один из активистов. Другому же белорусские таможенники отказали во въезде. Долго проверяя документы и расспрашивая о цели поездки, парню, в конце концов, не позволили пересечь границу. Кроме того, белорусские таможенники отозвали у второго представителя Союза украинской молодежи ранее данное разрешение на въезд. Свое решение таможенники аргументировали недостаточным количеством у украинцев финансовых средств для пребывания в Беларуси», - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, сегодня белорусская оппозиция планирует провести ежегодную акцию «Чернобыльский шлях», посвященную 20-тилетию со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Власти Минска санкционировали проведение шествия и митинга по определенному маршруту, однако оппозиция призывает всех участников акции собраться сегодня в 18.00 на Октябрьской площади, где 19-25 марта проходил митинг против результатов президентских выборов, которые состоялись в Беларуси 19 марта.

На Октябрьской площади в Минске в апреле 2006 года состоялась церемония вступления Александра ЛУКАШЕНКО в должность Президента Беларуси.

Сегодня прокуратура города Минска официально предупредила экс-кандидата в Президенты Беларуси, лидера объединенных демократических сил Александра МИЛИНКЕВИЧА о недопустимости нарушения закона во время проведения «Чернобыльского шляха» и возможном его аресте в случае беспорядков во время акции.