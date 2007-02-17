Юлия Тимошенко в Черкассах (5 фото)
18:09, 17 февраля 2007Политика
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Лидер БЮТ совершает поездку по регионам, где БЮТ имеет крупные фракции
Лидер БЮТ Юлия Тимошенко совершает поездку по регионам, где БЮТ имеет крупные фракции. Причиной поездки стало вступление в силу положения об императивном мандате для депутатов местных советов. 15 февраля Юлия Тимошенко участвовала в сессии Черкасского городского совета.
|Юлия Тимошенко и мэр Черкасс Сергей Одарич
|Председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Черевко, Юлия Тимошенко и Сергей Одарич на заседании внеочередной сессии Черкасского городского совета
Фото Александра Прокопенко / POOL / УНІАН
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