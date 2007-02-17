Юлия Тимошенко в Черкассах (5 фото)

Лидер БЮТ совершает поездку по регионам, где БЮТ имеет крупные фракции

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко совершает поездку по регионам, где БЮТ имеет крупные фракции. Причиной поездки стало вступление в силу положения об императивном мандате для депутатов местных советов. 15 февраля Юлия Тимошенко участвовала в сессии Черкасского городского совета. Фото Александра Прокопенко / POOL / УНІАН

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